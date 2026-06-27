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Kırmızı ışık ihlali felaket getirdi: Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı

Kırmızı ışık ihlali felaket getirdi: Otomobilin çarptığı motosikletli ağır yaralandı
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Karabük'te kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı, otomobildeki 3 kişi kaçtı.

Karabük'te kırmızı ışık ihlali yapan otomobilin çarpması sonucu metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Kaza, 100. Yıl Mahallesi Jandarma Kavşağı'nda meydana geldi. Karabük istikametine seyir halinde olan Şükrü G. idaresindeki 78 AC 813 plakalı otomobil, kırmızı ışık ihlali yaparak 100. Yıl Mahallesi'ne dönüş yapan Mısır uyruklu Samir Mujadadi (19) idaresindeki 78 MA 0860 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet ve sürücüsü yaklaşık 36,5 metre sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan motosiklet sürücüsü, olay yerindeki 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ile araçta bulunan iki kişinin olay yerinden kaçtığı öğrenilirken, polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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