Karabük'te Kafa Kafaya Çarpışma: 8 Yaralı

Karabük'te Kafa Kafaya Çarpışma: 8 Yaralı
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Karabük-Bartın karayolu'nda meydana gelen kazada, iki otomobil kafa kafaya çarpıştı ve 1'i çocuk 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

Karabük'te iki otomobilin kafa kafaya çarpıştığı kazada 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza, Karabük- Bartın karayolu İnceçay köyü Soğuksu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kurtuluş Ayaşlı (29) idaresindeki 34 GNA 814 plakalı otomobil, virajı döndüğü sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı istikametten gelen İsmail Keskin (43) idaresindeki 78 ABZ 897 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü İsmail Keskin (43), araçta bulunan Suriye uyruklu Abdülhamit Elsefer (23) ve Ayham Aldarwısh (25) ile diğer otomobilin sürücüsü Kurtuluş Ayaşlı ve Ayşenur Ayaşlı (29), Gülseren Ayaşlı (55), Emine Gültekin (35) ve Yağmur Gültekin (12) adlı yolcular yaralandı. Araçtan yola savrulan yaralıların yardımına yoldan geçen diğer araç sürücüleri koşarken, ihbar üzerine olay yerine jandarma, polis ve ambulanslar sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesine sevk edilerek tedavi altına alındı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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