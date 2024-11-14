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Karabük'te İki Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde meydana gelen kazada, iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 8 kişi yaralandı. Olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İki otomobilin çarpıştığı kazada 8 kişi yaralandı

KARABÜK - Karabük'ün Safranbolu ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 8 kişi yaralandı.

Kaza Safranbolu-Eflani kara yolu Kırıklar köyü mevkiinde meydana geldi.

Ramazan Kaplan idaresindeki 78 SR 246 plakalı otomobil Eflani istikametine seyir halindeyken karşı istikametten gelen Turan Kayaidaresindeki 26 LA 343 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile birlikte Sudenaz Şenel (20), Gamze Şenel (26), Beyhan Şenel (44), Zeynep Şenel (10), Esma Kaya ve Ahmet Özdemir yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Safranbolu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralıların tedavileri sürüyor.

Kaza ile ilgili inceleme başlatılırken otomobil sürücülerinden Turan Kaya'nın Kastamonu Pınarbaşı İlçe Emniyet Amirliğinde polis olarak görev yaptığı öğrenildi.

Karabük'te İki Otomobil Çarpıştı: 8 Yaralı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN BOSTANCI - 3.Sayfa
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