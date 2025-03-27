Karabük'te Hırsızlık ve Cinayet Suçlarından Aranan 3 Kişi Yakalandı

Karabük'te haklarında hırsızlık ve cinayet suçlarından hapis cezası ile yakalama emri bulunan 3 kişi, polis ekiplerinin titiz çalışmalarıyla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar ve Genel Bilgi Toplama Büro Amirliği, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Eskipazar ve Yenice İlçe Emniyet Amirliği ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik Karabük ve ilçelerinde çalışma başlattı.

Yapılan saha çalışmaları çerçevesinde haklarında hırsızlık suçlarından toplamda 12'şer yıl hapis cezası ile yakalama emri bulunan M.O. isimli şahıs il merkezinde, R.H., Eskipazar ilçesinde kıskıvrak yakalandı.

Öte yandan "Adam Öldürme" suçundan 10 yıl kesilmiş hapis cezası kararı ile yakalama emri bulunan Ö.E. isimli şahıs ise Yenice ilçesinde polis ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak Karabük T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi. - KARABÜK