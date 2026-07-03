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Karabük'te aranan 38 kişi tutuklandı

Karabük'te aranan 38 kişi tutuklandı
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Karabük'te haziran ayındaki asayiş uygulamalarında 71 aranan şahıs yakalanırken, 38'i tutuklandı. Operasyonlarda ruhsatsız silahlar ve fişekler ele geçirildi, çeşitli suçlardan adli ve idari işlemler yapıldı.

Karabük'te haziran ayındaki asayiş uygulamalarında 71 aranan şahıs yakalanırken, 38'i tutuklandı.

Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Motosikletli Polis Timleri, Çarşı ve Mahalle Bekçileri ile sivil ve resmi asayiş ekiplerince 1-30 Haziran tarihleri arasında il merkezinde gerçekleştirilen asayiş uygulamaları, şok denetimler ve devriye faaliyetlerinde 2 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 5 kurusıkı tabanca, 246 fişek ile 1 teleskopik jop ele geçirildi.

Yapılan denetimlerde, aralarında "kasten öldürme" suçundan hakkında 26 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişinin de yer aldığı, tutuklanmasına yönelik aranan 38 şahıs ile çeşitli suçlardan aranan 33 şahıs olmak üzere toplam 71 aranan şahıs yakalandı.

Operasyonlarda, fuhşa teşvik, aracılık veya yer temini suçundan 2 şahıs hakkında adli işlem, 12 şahıs hakkında ise idari işlem yapıldı. Ayrıca 29 kişiye, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu kapsamında toplam 80 bin 204 TL idari para cezası uygulandı.

Şok uygulamalar ve trafik denetimlerinde ise eksiklikleri tespit edilen 62 araca, Karayolları Trafik Kanunu kapsamında toplam 950 bin 711 TL idari para cezası kesildi.

Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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