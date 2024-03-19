Karabük'te feci kaza kamerada: Üstgeçidi kullanmayan gence otomobil çarptı, metrelerce öteye savruldu

Minibüsten indi, üst geçit yerine yoldan geçmeye çalışınca metrelerce savruldu

O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye böyle yansıdı

KARABÜK - Karabük'te minibüsten inen bir genç, üst geçit yerine yoldan geçmeye çalışınca, otomobilin çarpması sonucu metrelerce havaya uçarak ağır yaralandı.

Kaza sabah saat 07.45 sıralarında eski Valilik önünde meydana geldi. Şehiriçi yolcu minibüsünden inen M.K.isimli bir genç, yolun karşısına geçmek için üst geçidi kullanmayarak yoldan geçmeye çalışınca kent merkezine seyir halinde olan M.A.P. idaresindeki 78 BK 136 plakalı otomobil çarptı. Güvenlik kamerasına da saniye saniye yansıyan kazada minibüsün önünden koşar adım yolun karşısına geçmeye çalışan genç, otomobilin çarpmasıyla metrelerce havaya uçarak savruldu. Kazada ağır yaralanan genç ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansı ile Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.