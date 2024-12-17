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Karabük'te Dina Davasında Sanık Tahliye Edildi

Karabük'te Dina Davasında Sanık Tahliye Edildi
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Karabük'te, Gabon uyruklu üniversite öğrencisi Dina'nın ölümüyle ilgili davada, mahkeme heyeti kasten öldürme ve cinsel istismar suçlarının sabit olmadığına kanaat getirerek tutuklu sanık Dursun Acar'ın tahliyesine karar verdi. Acar, fenalık geçirerek duruşmayı tamamlayamadı.

Karabük'te Gabon uyruklu Dina'nın ölü bulunmasına ilişkin davada mahkeme heyeti, "kasten öldürme ve cinsel istismar" suçlarının sabit olmadığına kanaat getirerek tutuklu sanık Dursun Acar'ın tahliyesine karar verdi.

Karabük-Yenice kara yolu Yeşilköy mevkiindeki Filyos Çayı'nda geçen yıl 26 Mart'ta cesedi bulunan Gabonlu üniversite öğrencisi Jeannah DanysDinabongho Ibouanga (17) ile ilgili karar duruşması görüldü. Polis ekipleri adliye önünde ve içerisinde geniş güvenlik önlemleri alırken, duruşmaya baba Guy Serge Ibouanga, anne Jessica Santda Makemba Panga, avukatlar ve Gabonlu öğrenciler katıldı.

Mahkeme heyetinin salona gelmesiyle, sanık avukatlarının bir önceki celsede verdikleri flash bellek içerisindeki görüntü izletildi.

Savcı, mütalaada açıklanan "olası kasıtla" ve "cinsel istismar" suçlarından Dursun Acar'ın tutukluluğunun devam etmesini talep etti.

Duruşmada dinlenen anne Jessica Santda Makemba Panga, "Dina benim tek kızımdı. Karabük'te ırkçılık olduğunu bilseydim, göndermezdim. Pişmanım. Kızımla konuştuğumda burada çok ırkçılık var. Sakarya'ya geçmek istiyorum diyerek durumunu anlattı" ifadelerini kullandı.

Baba Guy Serge Ibouanga ise, "Dina'yı eğitim öğretim görmesi için gönderdik. Dina'da Allah korkusu vardı. Sanık Dursun Acar'ı suçlayacak apaçık deliller var. Acar'ın, Dina'ya yardımcı olmak gibi bir niyeti yoktu. Türk Mahkemesinin Dina'nın durumunu aydınlatacağına inanıyorum" diye konuştu.

Esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapan Dursun Acar'ın avukatları, mütalaanın ihtimaller üzerine hazırlandığını düşündüklerini belirterek müvekkillerinin suçsuz olduğunu öne sürüp, beraat talebinde bulundular.

Avukat beyanı sonrası duruşmaya SEGBİS ile katılan sanık Acar'a son sözleri soruldu. İddiaları reddeden tutuklu sanık Acar, "56 yaşındayım. Ailemin başını öne eğecek bir şey yapmadım. Benim de kızım var. İlkokula giden torunum var. Kimseyi öldürmedim. Allah'a sığınıyorum" dedi.

Savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, "kasten öldürme ve cinsel istismar" suçlarının sabit olmadığına kanaat getirerek Acar'ın tahliyesine karar verdi. Tahliye kararının ardından sanık Acar fenalık geçirdi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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