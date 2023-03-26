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Karabük'te çay kenarında kadın cesedi bulundu

3. Sayfa Haberleri

Karabük'te Filyos Çayı kenarında siyahi bir kadının cesedi bulundu.

Karabük'te Filyos Çayı kenarında siyahi bir kadının cesedi bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Karabük- Zonguldak Karayolu Yeşil köy mevkiinden geçen trenin makinisti, Filyos Çayı kenarında bir ceset fark etti. İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Servis, Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), Karabük Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. 25 yaşlarında siyahi bir kadına ait olduğu belirlenen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı. Yapılan incelemenin ardından ceset, Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma ekipleri, ölen genç kadının kimliğinin belirlenmesi ve ölüm nedenini bulmak için çalışma başlattı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Filyos Çayı Zonguldak Jandarma Karabük 3. Sayfa Haberler

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