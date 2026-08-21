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Karabük'te apartman yangınında kundaklama şüphesi: 1 gözaltı

Karabük'te apartman yangınında kundaklama şüphesi: 1 gözaltı
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Karabük’te bir apartmanın dairesinde çıkan yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

Karabük'te bir apartmanın dairesinde çıkan yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle 1 kişi gözaltına alındı.

Olay, 100. Yıl Mahallesi 1022 Nolu Sokak'ta bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A.'ya ait dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeniyle ilgili yapılan incelemede kundaklama şüphesi üzerinde durulduğu ve evde bulunan K.K.'nin gözaltına alındığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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