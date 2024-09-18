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Karabük'te 11 Yaşındaki Çocuğa Otomobil Çarptı

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Karabük'te yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki çocuk, otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Olay sonrası çocuk hastaneye kaldırıldı, sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Karabük'te yolun karşısına geçen 11 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı

KARABÜK - Karabük'te yolun karşısına geçmek isteyen 11 yaşındaki çocuk otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Karabük-Kastamonu kara yolu 100. Yıl Mahallesi mevkisinde yaşanan olayda 11 yaşındaki Ç.Ö. yolun karşısına geçmek istedi. Bu sırada İ.Y. idaresindeki 78 ABY 302 plakalı Honda marka otomobil Ç.Ö.'ye çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuğa ilk müdahaleyi çevredekiler yaptı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri küçük çocuğa yaptıkları müdahalenin ardından özel bir hastaneye kaldırdı. Ç.Ö.'nün sağlık durumunun ağır olduğu öğrenilirken otomobil sürücüsü İ.Y. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olaydan sonra kaza yerinde delil topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MUSTAFA AKGÜN - 3.Sayfa

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