Karabük merkezli operasyonda 6 şüpheli tutuklandı

Karabük merkezli 3 ilde düzenlenen "Kuyu-10" operasyonları çerçevesinde yakalanan 10 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde Karabük İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğünce Karabük merkezli İstanbul ve Ankara'da "Kuyu-10" operasyonu düzenlendi. Operasyonlar sonucu ile elebaşılığını Sezgin Yüksel ve İmdat Yüksel'in yaptığı organize suç örgütü çökertildi. 4 adet ruhsatsız av tüfeği, 2 adet ruhsatsız tabanca, 210 senet, 4 adet pos cihazı ve dokümanın ele geçirildiği operasyonda aralarında elebaşlarının da bulunduğu 9 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 1 şüphelinin tutuklu olduğu belirlendi. 12 araç, şahıs ve şirket hesaplarına da el konuldu. Şüphelilerin suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, nitelikli dolandırıcılık, kasten yaralama, tehdit, uyuşturucu madde ticareti suçlarını işledikleri tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüphelilerden 4'ü ifadeleri alınarak serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.Y., İ.Y., V.Y., Y.G., E.M., D.T. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KARABÜK