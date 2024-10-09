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Dilan Polat yine şov peşinde: Annesinin mezarından saniye saniye paylaştı

Dilan Polat yine şov peşinde: Annesinin mezarından saniye saniye paylaştı
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Kara para aklama soruşturmasında tutuksuz yargılanan Dilan Polat, annesinin ölüm yıldönümünde mezarlık ziyaretinde bulundu. Sosyal medya fenomeni Polat, annesinin vefat ettiği evi de videoya çekerek takipçileriyle paylaştı. Fenomenin bu ziyareti sosyal medyada gündem oldu.

Kara para aklama soruşturmasında tutuksuz yargılanan Dilan Polat, annesinin ölüm yıldönümünde mezarlık ziyareti gerçekleştirdi. Polat, annesinin vefat ettiği evi takipçileriyle paylaşarak dikkatleri yeniden üzerine çekti.

Tutuksuz yargılanan Dilan Polat, sosyal medya paylaşımlarına devam ediyor. Cezaevinde bulunduğu dönemde annesinin mezarının talan edilmesiyle ilgili sert tepkiler gösteren Polat, annesinin ölüm yıl dönümünde mezarını ziyaret etti.

Kara Para Aklama Davasında Yargılanan Dilan Polat, Annesinin Mezarını Ziyaret Etti

SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Kardeşi Sıla Doğu ve kızıyla birlikte mezarlıkta dua eden Polat, annesinin vefat ettiği evi de videoya çekerek takipçileriyle paylaşan ünlü fenomen sosyal medyada gündem oldu.

'ANNENİ ŞOV MALZEMESİ YAPMA'

Bir kısım sosyal medya kullanıcısı Polat'a destek olurken bazı kullanıcılar 'bari anneni şov malzemesi yapma' gibi yorumlarda bulundu.

Kaynak: Haberler.com / Hatice Aksu - 3.Sayfa

Sosyal Medya Dilan Polat Sıla Doğu 3-sayfa Magazin Hukuk Medya

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