Kara para aklama davasında mahkemede gerginlik

Kara para aklama suçlamasıyla tutuklanan ve 40 yıla kadar hapis cezasıyla yargılanan ara kararda tahliye edilen Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanığın yargılanmasına devam ediliyor. Davanın 2. duruşması Kartal'daki Anadolu Adliyesi 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülüyor.

Dilan ve Engin Polat'ın aralarında bulunduğu 4'ü tutuklu 28 sanık hakkında 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurma, yönetme', 'Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama' ve 'Futbol ve diğer spor müsabakalarında bahis ve şans oyunları düzenlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçlarından 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmasının istenmişti. Mahkeme ara kararında tutuklu sanık Engin Polat, Sezgin Polat, Alper Kürşat Polat ve Ahmet Gün'ün tahliyesine karar vermişti.

Anadolu 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nde 2. duruşması görülen davaya, Dilan Polat, Engin Polat, Sezgin Polat, Kürşat Polat, Sıla Doğu ve Can Doğu katıldı. Bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları da salonda hazır bulundu. Tutuklu sanık Emre Çiftçi, Edirne E Tipi Kapalı Cezaevinden duruşmaya SEGBİS (Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi) ile katıldı. Duruşma saat 10.30 sıralarında başladı.

DURUŞMADA UYUDU

Gazeteci Emrullah Erdinç'in aktardıklarına göre savunma yapılırken sanıklardan Gürsel Yılmaz, uyuduğu için Mahkeme Başkanı tarafından "Uykunuz var herhalde" diyerek duruşma salonundan çıkarıldı. Avukat Hüseyin Kaya'nın duruma itiraz etmesinin üzerine Mahkeme Başkanı, "Uyumayacaksa geri gelebilir" dedi.

TANIK İLE SANIK AVUKATI ARASINDA GERİLİM

Başka bir suçtan tutuklu bulunan tanık Aygül Yıldırım da bildiklerini anlatmaya başladı. Yürekli'deki illegal bahis reklamlarını Ankara'daki Yunus Sedat Aydın'ın yaptığını söyleyen Yıldırım, "Reklamlar, Ankara'daki kafeden dağıtılırdı. Mustafa Özal ve Neslim Güngen, hesabımı kapatmamı istedi. Polatlardan sadece Mustafa Özal'ı tanıyorum. Mustafa, 600 fenomenin hesabını kontrol ediyor ve yasa dışı bahis reklamlarını yapıyor." dedi.

Mahkeme Başkanı, "İfadende Veysel Şahin ve Derkan Başer ile ilgili bilgi vermişsin" dedi. Tanık, "Engin Polat'ın hesaplarına bakın. Mustafa Özal, bir yıl içinde mal mülk aldı. Sanal bahis gelirlerinden elde ettiği kazanç hesaplarına bakılarak ortaya çıkarılabilir" diye cevap verdi.

Mahkeme Başkanı'nın "Bunu sana kim söyledi?" diye sorması üzerine tanık Yıldırım, "Yunus Sedat Aydın" dedi. Sanık avukatı söz alarak, "Bu konuda elimizde herhangi bir bilgi var mı?" diye sordu. Tanık, "Evet, var. Zamanı geldiğinde paylaşacağım," diye cevap verdi.

Mahkeme Başkanı'nın "Zamanı geldiğinde ne demek? Mahkemedesin, şimdi açıklaman gerekiyor" demesinin üzerine tanık Yıldırım, "Zamanı geldiğinde açıklayacağım" ısrarında bulundu.

Sanık avukatı, "Mustafa Özal size yasa dışı bahis reklamını nasıl teklif etti? Kendi telefonundan mı?" diye sordu. Tanık, "Hayır, farklı bir hattan teklif etti. Zaten elimde yazılı bir kanıt olsa verirdim" dedi. Sanık avukatı, "Siz ne mezunusunuz? Sonuçta yazılımcısınız" diye sordu. Tanık Yıldırım'ın soruya yanıt vermemesi üzerine sanık avukatı, "Herkes yazılımcı olmuş" diyerek yerine geçti, ardından tanık da kürsüden ayrıldı.