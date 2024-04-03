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Kaptan Hasan Mehmet Uyanık'ın Cenazesi Defnedildi

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Bursa'nın Karacabey ilçesi açıklarında 15 Şubat'ta batan Batuhan A. isimli kargo gemisinin kayıp mürettebatı arasında bulunan kaptan Hasan Mehmet Uyanık'ın cenazesi Beykoz Paşabahçe Camii'inde kılınan cenaze namazının ardından Anadolu Kavağı Mezarlığına defnedildi.

Yaklaşık 1 hafta önce Bandırma ilçesine bağlı Dutlimanı bölgesinde denizin üzerinde ceset gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. Denizden çıkartılan ceset Bursa Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan otopside cesedin, 15 Şubat'ta batan Batuhan A. isimli kargo gemisinin ikinci kaptanı Hasan Mehmet Uyanık'a ait olduğu tespit edildi. Kaptan Hasan Mehmet Uyanık için Beykoz Paşabahçe Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Cenaze namazına eşi Makbule Uyanık, oğulları Murat Uyanık, Abdullah Uyanık ve arkadaşları katıldı. Beykoz Paşabahçe Camii'inde kılınan cenaze namazının ardından Hasan Mehmet Uyanık'ın cenazesi Anadolu Kavağı Mezarlığına defnedildi.

Cenazede konuşan oğlu Murat Uyanık, "Bulduğumuz için seviniyoruz. Diyecek bir şey bulamıyorum. İnsan cenazesini bulduğu için sevinir mi? Ama bulduğumuz için seviniyoruz" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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