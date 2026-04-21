Kapıyı parçalayarak takılmamış lavabo bataryalarını çaldılar

Kapıyı parçalayarak takılmamış lavabo bataryalarını çaldılar
Burdur'da inşaat halindeki apartmana giren kimliği belirsiz şahıslar, kapıyı keser ile parçalayarak takılmamış lavabo bataryalarını çaldı.

Burdur'da inşaat halindeki apartmana giren kimliği belirsiz şahıslar, kapıyı keser ile parçalayarak takılmamış lavabo bataryalarını çaldı.

Olay, dün öğle saatlerinde Menderes Mahallesi Şehit Sefa Sokak üzerine bulunan bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat halindeki apartmana giren kimliği belirsiz şahıslar ilk olarak apartman kapısını tekme atarak açtı. Daha sonrasında apartmana giren şahıslar, dairelerin kapılarını keser yardımı ile parçalayarak dairelerin içerisinde bulunan takılmamış lavabo bataryalarını çaldı. Apartmandan çıkan şahıslar kapılara karışırken durumu inşaatta çalışan işçiler fark etti. İşçilerin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan apartmanda çalışma yapılırken hırsızlık şüphelisi şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
