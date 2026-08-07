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Kapıkule'de Otomobil-Tır Kazası: 1 Yaralı

Kapıkule'de Otomobil-Tır Kazası: 1 Yaralı
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Edirne’de Kapıkule Sınır Kapısı güzergâhında otomobil ile tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edirne'de Kapıkule Sınır Kapısı güzergahında otomobil ile tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, B.T. yönetimindeki otomobil ile F.D. idaresindeki tır, henüz belirlenemeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilde maddi hasar meydana gelirken, sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralı sürücüyü ambulansla Edirne Devlet Hastanesi'ne kaldırarak tedavi altına aldı. Polis ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemleri alırken, trafik kontrollü olarak sağlandı.

Kazanın kesin nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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