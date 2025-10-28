Kapıkule ve İpsala'da Uyuşturucu Operasyonları: 96 Kilo Uyuşturucu Ele Geçirildi

Kapıkule ve İpsala sınır kapılarında gerçekleştirilen operasyonlarda yüklü miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi. Televizyon ünitesi içerisine gizlenen 96 kilo 796 gram uyuşturucu yakalandı.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonucu, Kapıkule Sınır Kapısı'nda şüphe üzerine durdurulan tırlarda arama yapıldı. Gerçekleştirilen detaylı incelemelerde, 51 kutuda 365 adet şeffaf paket içerisinde daralı ağırlığı 427 bin 540 gram uyuşturucu madde, ayrıca 44 pakette 66 bin 400 gram uyuşturucu hammaddesi ele geçirildi.

96 kilo 796 gram uyuşturucuyu televizyon ünitesine gizlemişler

İpsala Sınır Kapısı'nda yapılan bir diğer operasyonda ise şüpheli bir tırda detaylı inceleme gerçekleştirildi. Tırda bulunan ahşap televizyon ünitesinin boşluklarına gizlenmiş 30 vakumlu poşet içinde toplam 96 kilo 796 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edirne Valiliği'nden yapılan açıklamada, uyuşturucu ticareti yapan, kullanan ve gençleri zehirlemeye çalışan şahıslara yönelik mücadelenin kararlılıkla sürdüğünü belirtildi.

Operasyonlarda görev alan İl Emniyet Müdürlüğü ve Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli, başarılı çalışmaları dolayısıyla tebrik edildi. - EDİRNE