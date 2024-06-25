Kapıkule Sınır Kapısı'nda 635 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Bulgaristan üzerinden gelerek Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir tırda 635 kilogram esrar ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tırı risk analizleri doğrultusunda yönlendirdikleri x-Ray taramasına sevk edilen araçta şüpheli yoğunluk belirlendi. Narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı detaylı arama neticesinde, yasal yük içine gizlenmiş brüt ağırlığı 635 kilogram olan esrar ele geçirildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, 635 kilo esrar maddesi ele geçirilmesiyle ilgili soruşturma başlattı. - EDİRNE