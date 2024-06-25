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Kapıkule Sınır Kapısı'nda 635 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

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Bulgaristan üzerinden gelen bir tırda Kapıkule Sınır Kapısı'nda 635 kilogram esrar ele geçirildi. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan detaylı aramada, yasal yük içine gizlenmiş olan esrar maddesi bulundu.

Bulgaristan üzerinden gelerek Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen bir tırda 635 kilogram esrar ele geçirildi.

Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yapmak üzere Kapıkule Gümrük Kapısı'na gelen bir tırı risk analizleri doğrultusunda yönlendirdikleri x-Ray taramasına sevk edilen araçta şüpheli yoğunluk belirlendi. Narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı detaylı arama neticesinde, yasal yük içine gizlenmiş brüt ağırlığı 635 kilogram olan esrar ele geçirildi.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı, 635 kilo esrar maddesi ele geçirilmesiyle ilgili soruşturma başlattı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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