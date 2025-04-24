Kapıkule'de 171 Kilogram Uyuşturucu Ele Geçirildi
Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonda 171 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli tutuklandı. 9 valizde gizlenen skunk maddesi ve 485 gram toz ecstasy bulundu.
Kapıkule'de uyuşturucu operasyonu: 171 kilogram uyuşturucu ele geçirildi, 2 kişi tutuklandı
EDİRNE - Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda 171 kilogram uyuşturucu madde ele geçirilirken, 2 şüpheli yakalandı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kapıkule Sınır Kapısı'nda yapılan operasyonda 9 adet valizde gizlenmiş 170 kilo 5 gram skunk maddesi ele geçirildi.
Uyuşturucu sevkiyatı yaptıkları iddia edilen A.B.Ö. ve Y.F. yakalanarak gözaltına alındı. Ayrıca şüphelilere ait 2 ayrı tırda yapılan aramada 485 gram toz ecstasy ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan 2 şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET BASMACI - 3.Sayfa