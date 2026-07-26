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Kapıkaya Festivali’nde vatandaşlara güvenlik bilgilendirmesi

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Samsun’un Bafra ilçesinde düzenlenen Kapıkaya Festivali’nde polis ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliği için bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen Kapıkaya Festivali'nde polis ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliği için bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele, Dolandırıcılık ve Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, festival alanında vatandaşlarla birebir görüşerek kadına yönelik şiddetle mücadele, dolandırıcılık yöntemleri ve hırsızlık olaylarına karşı alınabilecek tedbirler hakkında bilgi verdi.

Çalışmalar kapsamında çok sayıda bilgilendirici broşür dağıtılarak vatandaşların suçlara karşı bilinçlendirilmesi ve toplumsal farkındalığın artırılması hedeflendi.

Polis ekipleri, vatandaşların huzur ve güvenliğine yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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