Kapalı Pazar Yerinde Elektrikli Bisiklet Yangını Paniğe Neden Oldu

Pazar yerinde alev alan elektrikli bisiklet paniğe sebep oldu

SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kapalı pazar yerinde alev alan elektrikli bisiklet paniğe sebep oldu.

Yangın, Sapanca ilçesinde bulunan kapalı pazar yerinde meydana geldi. Elektrikli bisikletin aküsü alev aldı. Kısa süreli paniğe sebep olan yangın neticesinde elektrikli bisiklet kullanılamaz hale geldi. O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.