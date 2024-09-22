Kapalı Pazar Yerinde Elektrikli Bisiklet Yangını Paniğe Neden Oldu
Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kapalı pazar yerinde alev alan elektrikli bisiklet, kısa süreli paniğe sebep oldu. Yangın sonrası bisiklet kullanılamaz hale geldi ve o anlar cep telefonu ile kaydedildi.
Pazar yerinde alev alan elektrikli bisiklet paniğe sebep oldu
SAKARYA - Sakarya'nın Sapanca ilçesinde kapalı pazar yerinde alev alan elektrikli bisiklet paniğe sebep oldu.
Yangın, Sapanca ilçesinde bulunan kapalı pazar yerinde meydana geldi. Elektrikli bisikletin aküsü alev aldı. Kısa süreli paniğe sebep olan yangın neticesinde elektrikli bisiklet kullanılamaz hale geldi. O anlar ise cep telefonu kamerası ile saniye saniye kaydedildi.