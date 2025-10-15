Kanserle Mücadelede Farkındalık: Çiçek Akçay'dan Erken Teşhis Çağrısı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 kez kanseri yenerek kanser hastalarının umudu olan, kendisini kanser hastalarına adayan 2 çocuk annesi Çiçek Akçay, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında düzenlediği etkinlikte, erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Manavgat'ta yaşayan ve 3 kez kanseri yenen, özellikle lösemi konusunda farkındalık oluşturmaya ve gönüllü annelik yaptığı çocuk ve yetişkin kanser hastalarına moral desteği vermeye devam eden 2 çocuk annesi Çiçek Akçay, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Manavgatlı kadınları bir araya getirdi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Ekim ayının, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olarak kabul edildiğine dikkat çeken Çiçek Akçay "Türkiye'nin birçok yerinde meme kanseri konusunda toplumda farkındalık oluşturacak etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmaların amacı; toplumun meme kanserine neden olan risk faktörleri hakkında bilgilendirilmesi ve erken teşhis için düzenli taramaların zamanında yaptırılmasının teşvik edilmesidir" dedi. Erken teşhisin önemine vurgu yapan Akçay, kadınlara taramalarını ihmal etmemeleri çağrısında bulundu. Etkinlik sonunda ise kadınlara, el emeğiyle dikilen lenfödem yastıklarını hediye etti. - ANTALYA