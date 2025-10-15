Haberler

Kanserle Mücadelede Farkındalık: Çiçek Akçay'dan Erken Teşhis Çağrısı

Kanserle Mücadelede Farkındalık: Çiçek Akçay'dan Erken Teşhis Çağrısı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 kez kanseri yenen Çiçek Akçay, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlediği etkinlikte erken teşhisin önemini vurguladı ve kadınları tarama yaptırmaya teşvik etti.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 3 kez kanseri yenerek kanser hastalarının umudu olan, kendisini kanser hastalarına adayan 2 çocuk annesi Çiçek Akçay, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında düzenlediği etkinlikte, erken teşhisin önemine dikkat çekti.

Manavgat'ta yaşayan ve 3 kez kanseri yenen, özellikle lösemi konusunda farkındalık oluşturmaya ve gönüllü annelik yaptığı çocuk ve yetişkin kanser hastalarına moral desteği vermeye devam eden 2 çocuk annesi Çiçek Akçay, geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu yıl da "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Manavgatlı kadınları bir araya getirdi. Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Ekim ayının, "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olarak kabul edildiğine dikkat çeken Çiçek Akçay "Türkiye'nin birçok yerinde meme kanseri konusunda toplumda farkındalık oluşturacak etkinlikler gerçekleştirilmektedir. Bu çalışmaların amacı; toplumun meme kanserine neden olan risk faktörleri hakkında bilgilendirilmesi ve erken teşhis için düzenli taramaların zamanında yaptırılmasının teşvik edilmesidir" dedi. Erken teşhisin önemine vurgu yapan Akçay, kadınlara taramalarını ihmal etmemeleri çağrısında bulundu. Etkinlik sonunda ise kadınlara, el emeğiyle dikilen lenfödem yastıklarını hediye etti. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
İsrail bugün Refah Sınır Kapısı'nı açıyor! Gazze'ye 600 yardım kamyonu girecek

Beklenen gün geldi çattı! Bu kapının açılması an meselesi
Altın için daha önce söylenenleri unutun: Bu rakam ilk kez telaffuz edildi

Altın fiyatları için bu rakam ilk kez telaffuz edildi
Suriye Cumhurbaşkanı Şara bugün Rusya'ya ilk ziyaretini gerçekleştirecek

Şara'dan Rusya'ya ilk ziyaret! Talebi Putin'i hayli kızdıracak cinsten
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Define avcıları her taşın altını kazıyor: İşte Türkiye'de 'Altın başkenti' olan ilimiz

Defineciler "Altın başkenti" olan ilimize akın ediyor
Yok artık daha neler! Ronaldo'dan inanılmaz bir rekor daha

Bu adamı kim durduracak?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.