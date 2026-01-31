Kangal Termik Santrali işçilerini taşıyan servis kaza yaptı: 6 işçi yaralandı

Sivas'ın Kangal ilçesinde Torku'nun iştiraki olduğu Konyaşeker firması tarafından işletilen Kangal Termik Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü, yoğun sis ve buzlanma nedeniyle yoldan çıkarak kaza yaptı. Kazada 6 işçi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza, gece saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Kangal Termik Santral işçilerini taşıyan C.C. idaresindeki servis otobüsü, Kangal 8'inci kilometre mevkiinde yoğun sis ve buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak yol kenarına kaydı. Meydana gelen kazada 6 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldıktan sonra ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası yol kenarına kayan otobüs, yapılan uzun uğraşlar sonucu bulunduğu yerden kaldırılarak yoldan çekildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİVAS