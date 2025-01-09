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'Kandıralı Ferdi' tahliye oldu

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Sosyal medyada 'Kandıralı Ferdi' lakabıyla tanınan Ferdi Gülezen, 2018 yılında karıştığı 'Hırsızlık' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Yargıtay'ın onayının ardından tutuklanan Gülezen, Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda yaklaşık 1 hafta tutuklu kaldı. Denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanan Gülezen, bugün tahliye edildi.

Sosyal medyada 'Kandıralı Ferdi' lakabıyla tanınan Ferdi Gülezen (28), yaklaşık 1 haftadır tutuklu bulunduğu Kocaeli 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye oldu.

HIRSIZLIK SUÇUNDAN 3 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ALMIŞTI

Şarkıları yanlış söylemesi ile sosyal medyada ünlenen ve 'Kandıralı Ferdi' lakabıyla tanınan Ferdi Gülezen, 2018 yılında karıştığı 'Hırsızlık' suçundan 3 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırıldı. Davanın Yargıtay tarafından onanmasının ardından Gülezen, 3 Ocak'ta Kandıra ilçesinde gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri tamamlanan Gülezen, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

1 HAFTA CEZAEVİNDE KALDIKTAN SONRA TAHLİYE OLDU

Denetimli serbestlik hükümlerinden yararlanan Gülezen, bugün akşam saatlerinde Kandıra ilçesindeki Kocaeli 1 No'lu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan tahliye oldu.

'Kandıralı Ferdi' tahliye oldu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Rabia Dalkılıç - 3.Sayfa
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBartuhan:

Wayyy anasını bee yani hırsızlık yapsak bir haftamı yatacağız, bizde seviniyorduk etraftan bir pislik daha eksildi diye

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Haber Yorumlarıcan baran:

Bu kim her yerinden nur akıyor yolda görsem yolumu değişirim

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Haber YorumlarıMesut Kaplan:

Adalete bak yıl olmuş 2025 hala 2018 in davası devam ediyor varsa bi sucu o tarihte cezasını ver aradan geçmiş kaç sene bu şahıs icin söylemiyorum herkes icin geçerli insan geçmişte yaptığı bir hatayı neden yıllar sonra çekiyor belki pişman oldu belki yeni bir hayat kurdu kendine çok saçma bu sebepten insanların onlarca dosyası var ve dışarda

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