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Kandıra'da Hırsızlık Yapan 5 Kişi Yakalandı

Kandıra'da Hırsızlık Yapan 5 Kişi Yakalandı
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Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde evlerden eşya çalan 5 şahıs, jandarma ekipleri tarafından güvenlik kameraları aracılığıyla tespit edilerek yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler çalınan eşyaları itiraf etti ve eşyalar sahiplerine teslim edildi.

Evlere girerek eşya çalan hırsızlar kamera kayıtlarından tespit edilerek yakalandı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde farklı mahallelerde bulunan ikametlere girerek eşya çalan 5 şahıs jandarma ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı.

Kandıra ilçesi Topluca, Dalca ve Sarıahmetler mahallelerinde vatandaşların evlerinden eşyalarının çalındığı ihbarı yapıldı. Olay üzerine Kandıra İlçe Jandarma Komutanlığı ve Merkez Karakol Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede istihbarat araştırmaları yaptı. Ekiplerce güvenlik kamera kayıtları incelenerek olayı gerçekleştiren şahısların kimlikleri tespit edildi. Yapılan operasyon neticesinde olayı gerçekleştiren 5 şüpheli kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler ifadelerinde suçlarını itiraf ederken, çalınan eşyalar ise sahiplerine teslim edildi.

İfadeleri sonrasında şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / CİHAN ATİK - 3.Sayfa
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