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Kan Kanseri Hastası Genç Hayatını Kaybetti

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Aydın'ın Efeler ilçesinde evlilik işlemleri için başvurduğu sağlık kuruluşunda kan kanseri olduğunu öğrenen genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Kardeşinden ilik nakli olan genç, enfeksiyon nedeniyle durumu ağırlaşarak vefat etti.

Aydın'ın Efeler ilçesinde geçtiğimiz yıllarda evlilik işlemleri için başvurduğu sağlık kuruluşunda kan kanseri olduğunu öğrenen ve yakın zamanda da kardeşinden ilik nakli olan genç, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, 25 yaşındaki Barış Arslan geçtiğimiz yıllarda nişanlısı Tuğba Arslan ile hayatını birleştirme kararı aldı. Evlilik işlemleri için sağlık kuruluşuna başvuran Arslan burada yapılan testler sonucunda kan kanseri olduğunu öğrendi. Hayatının şokunu yaşayan Arslan, sağlık çalışanı olan eşi Tuğba Arslan ile hayatlarını birleştirdi. Nikahın ardından tayinini Aydın'a aldıran Tuğba Arslan eşini bir an olsun yalnız bırakmadı. Hastalığı ilerleyen Barış Arslan için ilik nakli kararı alındı. Arslan'a uyuşma sağlanan kardeşinden ilik nakli yapıldı. Bir süre sonra enfeksiyon nedeni ile durumu ağırlaşan Arslan, Adnan Menderes Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayan Arslan hayata gözlerini yumdu. Arslan'ın acı haberi başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerini yasa boğdu. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Tuğba Arslan Efeler Aydın 3.Sayfa Sağlık Yaşam Güncel Haberler

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