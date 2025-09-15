Kan donduran görüntü: İzleyen herkes aynı soruyu soruyor

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iş makinesinin çarptığı iki küçük kardeşten biri yaşamını yitirdi, diğeri ise ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

KÜÇÜK HATİCE YAŞAMINI YİTİRDİ

Operatör Arif S.'nin kullandığı iş makinesi, yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Ali K. ve 2,5 yaşındaki kardeşi Hatice K.'ye çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, küçük Hatice'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Ali K. ise Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HERKES AYNI SORUYU SORUYOR

Kazaya neden olan iş makinesi operatörü Arif S. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazayla ilgili paylaşılan görüntülerde, "8 yaşındaki bir çocuğun kucağına 2 yaşında çocuk vermek ne kadar mantıklı?" yorumları öne çıktı.