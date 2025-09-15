Haberler

Kan donduran görüntü: İzleyen herkes aynı soruyu soruyor

Kahramanmaraş'ta iş makinesi, yolun karşısına geçmeye çalışan 8 ve 2,5 yaşındaki kardeşlere çarptı. Küçük Hatice hayatını kaybederken, Ali ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Görüntüyü izleyenler "8 yaşındaki bir çocuğun kucağına 2 yaşında çocuk vermek ne kadar mantıklı?" sorusunu soramadan edemedi.

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde iş makinesinin çarptığı iki küçük kardeşten biri yaşamını yitirdi, diğeri ise ağır yaralandı. Kaza anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

KÜÇÜK HATİCE YAŞAMINI YİTİRDİ

Operatör Arif S.'nin kullandığı iş makinesi, yolun karşısına geçmeye çalışan 8 yaşındaki Ali K. ve 2,5 yaşındaki kardeşi Hatice K.'ye çarptı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, küçük Hatice'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Ağır yaralanan Ali K. ise Kahramanmaraş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HERKES AYNI SORUYU SORUYOR

Kazaya neden olan iş makinesi operatörü Arif S. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Kazayla ilgili paylaşılan görüntülerde, "8 yaşındaki bir çocuğun kucağına 2 yaşında çocuk vermek ne kadar mantıklı?" yorumları öne çıktı.

Kaynak: Haberler.com / Olgun Kızıltepe - 3.Sayfa
Yorumlar (2)

Haber Yorumlarıİsmail Atış:

Türkiye'de yeminle şans eseri yaşıyoruz gibime geliyor

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMarko Apostolidis:

fren patlamıştır şoför masum ve mağdurdur. ona tez tazminat ve çocuk ailesi özür dilesin. ne demek çocuk kucağına çocukmu verilir demek? şoför haklı yani?

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
