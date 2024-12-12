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Kamyonun Çarptığı Çocuk Hayatını Kaybetti

Kamyonun Çarptığı Çocuk Hayatını Kaybetti
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Van'ın Tuşba ilçesinde yolun karşısına geçerken bir kamyonun çarptığı 8. sınıf öğrencisi V.K. hayatını kaybetti. Olay sonrası sürücünün kaçtığı iddia edilirken polis ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Van'ın Tuşba ilçesinde yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı bir çocuk hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Van-Özalp karayolu üzerinde bulunan Sıhke TOKİ evlerinin civarında meydana geldi. İddiaya göre, yolun karşısına geçmeye çalışan 8. sınıf öğrencisi V.K., isimli çocuğa kamyon çarptı. İhbar üzerine olay yerine ambulans ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalede çocuğun hayatını kaybettiğini belirtti. Sinir krizi geçiren V.K.'nin yakınlarını olay yerine toplanan vatandaşlar ve polis ekipleri tarafı dan sakinleştirdi. Sürücüsünün kaza sonrası kamyonunu olay yerinde bırakıp kaçtığı iddia edildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili tahkikat başlattı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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