Kamyonun çarptığı araçtaki baba ve ikizleri öldü, 5 kişi ağır yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kamyonun çarptığı araçtaki baba ve ikizleri öldü, 5 kişi ağır yaralandı

Demirören Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kamyonun çarptığı araçtaki baba ve ikizleri öldü, 5 kişi ağır yaralandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kamyonun çarptığı hafif ticari araçtaki sürücü Ercan Çiçek ile 8 yaşındaki ikiz çocukları Merve ve Mustafa Çiçek hayatını kaybetti. Yaralanan 5 kişinin ise durumun ağır olduğu bildirildi.

TEM otoyolunun Çerkezköy gişeler yakınlarında İstanbul'dan Edirne'ye giden Ercan Çiçek yönetimindeki hafif ticari araca, iddiaya göre durduğu sırada Mücahid Y., idaresindeki kamyon çarptı.

Kamyonun çarptığı araçtaki baba ve ikizleri öldü, 5 kişi ağır yaralandı

BABA VE İKİZ ÇOCUKLARI YAŞAMINI YİTİRDİ

Çarpmanın şiddeti ile 300 metre sürüklenen hafif ticari araçtaki 8 kişi, yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla bölgeye çok sayıda sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası sağlık ekipleri, yaralıları Çorlu ve Çerkezköy ilçelerindeki hastanelere kaldırdı. Sürücü Ercan Çiçek ile ikiz çocukları Merve ve Mustafa Çiçek, hastanede hayatını kaybetti.

Kamyonun çarptığı araçtaki baba ve ikizleri öldü, 5 kişi ağır yaralandı

5 AĞIR YARALI VAR

Yaralılar Yasemin Öztürk, Firdevs Çiçek, Yusuf Çiçek, Nursena Öztürk, Gülbeyaz Özel'in hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi. Bu arada savcı ile Çorlu İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Engin Türk, olay yerine gelerek kaza hakkında bilgi aldı. Kamyon şoförü Mücahid Y.'nin gözaltına alındığı kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mustafa Çiçek Hisarcık Çorlu 3. Sayfa Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.
title