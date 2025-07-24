Kamyonun Altında Kalan Adam Hayatını Kaybetti

Kamyonun Altında Kalan Adam Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Denizli'nin Çameli İlçesi'nde, kamyonuna yüklediği tomrukların indirilmesi sırasında üzerine tomruk düşen 57 yaşındaki Bünyamin Kaplan hayatını kaybetti. Olay sonrası sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kaplan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Denizli'de, kamyonuna yüklü olan tomrukların indirilmesi sırasında kamyonun kasasından kayan tomrukların altında kalan 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Denizli'nin Çameli İlçesi Cevizli Mahallesi Düzençam Orman Deposunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çameli'de esnaflık yapan iki çocuk babası Bünyamin Kaplan (57) Çameli'nin Karabayır Mahallesi orman sahasındaki yüklediği tomrukları Düzençam Deposunda indirmek isterken halatları çözdüğü sırada üzerine düşen tomrukların altında kaldı. Tomrukların atında kalan Kaplan ağır yaralandı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yaralı Bünyamin kaplanı tomrukların altından çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan Kaplan ambulansla Çameli Devlet Hastanesine sevk edildi. Hastanede doktorların tüm müdahalesine rağmen Bünyamin Kaplan hayatını kaybetti.

Otopsi yapılmak üzere Denizli Adli Tıp Kurumuna kaldırılan Kaplan'ın cenazesi bugün Çameli Yenimahalle Mezarlığına defin edilecek. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Yok artık Jhon Duran! İlk maçında attığı goller olay oldu

Yok artık Jhon Duran! İlk maçında attığı goller olay oldu
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tesla'dan ucuz otomobil hamlesi! Fiyatı ve özellikleri belli oldu

Tesla'dan ucuz otomobil hamlesi! Fiyatı ve özellikleri belli oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.