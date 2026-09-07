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İnegöl'de Feci Kaza: Takla Atan Otomobilde 2 Yaralı

İnegöl'de Feci Kaza: Takla Atan Otomobilde 2 Yaralı
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde bir otomobil, aynı yönde ilerleyen kamyonete çarptı. Çarpışmanın etkisiyle takla atarak ters dönen otomobilde bulunan sürücü Damla K. ve yolcu Elif Nur K. yaralandı. Yaralılar, çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle bir süre kapanan yol, araçların kaldırılmasıyla tekrar trafiğe açıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kamyonet ile çarpışan otomobil takla atarak ters döndü. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 00.30 sıralarında Ahmet Türkel Çevreyolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmail K. (56) idaresindeki 16 BBP 663 plakalı kamyonete, aynı yönde seyreden Damla K. (22) yönetimindeki 16 BPJ 394 plakalı otomobil çarptı.

Çarpışmanın etkisiyle kontrolden çıkan otomobil takla atarak ters şekilde durdu. Kazada otomobil sürücüsü Damla K. ile araçta yolcu olarak bulunan Elif Nur K. (20) yaralandı.

Çevredeki vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılan yaralılar, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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