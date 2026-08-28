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Kamyonet Balkona Çarptı: Can Kaybı Yok

Kamyonet Balkona Çarptı: Can Kaybı Yok
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Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dubalarla bölünmüş yolda ilerleyen kamyonet, yol seviyesine çıkıntı yapan bir binanın balkonuna çarptı. Kazada yaralanan olmazken, kamyonetin kasasında maddi hasar meydana geldi.

Denizli'nin Merkezefendi ilçesinde dubalarla bölünmüş yolda ilerleyen kamyonetin kasası, yol seviyesine doğru çıkıntı yapan bir binanın balkonuna çarptı. Kazada yaralanan olmazken, kamyonetin kasasında hasar meydana geldi.

Kaza, Denizli'nin Merkezefendi ilçesi Sırakapılar Mahallesi 1586 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dubalarla ortadan bölünmüş çift şeritli yolda ilerleyen 68 ABB 063 plakalı kamyonet, seyir halindeyken bir binanın yol üzerine doğru çıkıntı yapan balkonuna yaklaştı. Kamyonetin kasa yüksekliği ile balkon yüksekliğinden büyük olması sebebiyle çarpışma yaşandı. Yolun dubalarla bölünmüş olması nedeniyle sürücünün manevra yapamadığı belirtildi.

Kazada can kaybı ya da yaralanma meydana gelmezken, kamyonetin kasasında maddi hasar oluştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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