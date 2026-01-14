Haberler

Yerde yatan köpeği ezip yoluna devam etti

İzmir'in Seferihisar ilçesinde İ.K. idaresindeki bir kamyonet, yol kenarında yatan 'Meks' isimli köpeği ezerek yoluna devam etti. Köpeğin sahibi Hasan Şahin, yaşadığı üzüntüyü dile getirerek sürücüye tepki gösterdi.

İzmir'in Seferihisar ilçesinde bir kamyonet, yol kenarında yatan köpeği ezip yoluna devam etti. Köpek telef olurken, sahibi sürücüye tepki gösterdi.

Olay, Seferihisar ilçesi Ürkmez Mersin Alanı Mahallesi 6142 Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İ.K. idaresindeki 35 CBV 596 plakalı kamyonet, sokak üzerinde yatan 'Meks' isimli köpeğin üzerinden geçti. Köpek olay yerinde telef olurken, sürücü kamyonetiyle bölgeden ayrıldı.

"14 yılım beraber geçti"

Köpeğin sahibi Hasan Şahin, hayvanı 14 yıl önce Seferihisar barınağından sahiplendiğini belirterek şunları söyledi:

"Gerçekten ben çok üzüldüm. Hayatımın üçte biri Meks ile beraber geçti, 14 yıl bitti. Şimdi kazayla değil, bilinçli bir şekilde can çekiştirerek öldürülmesini hazmedemiyorum. Ben onu Seferihisar barınağından, 500 köpeğin içinde tek kulübeye girmiş kendi haline yatarken aldım. Şimdi ise Meks'imiz gitti ama kanı da acısı da yerde kalmasın. Görüntülerde gördüğünüz gibi arkasına bile bakmadan gidiyor." - İZMİR

