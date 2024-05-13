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Kamyonet Kasasında Tehlikeli Yolculuk Kamerada

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Bursa'da açık kasa kamyonetin arkasında tehlikeli yolculuk yapan çok sayıda kişi kameraya yansıdı. Sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet, İzmir yolunda arkasına çok sayıda vatandaş alarak trafikte seyretmeye başladı. Tehlikeli yolculuğu gören diğer sürücüler klakson ile ikaz etse de sonuç alamadı. Kamyonet arkasında seyreden çocuklardan birisi, ayağa kalkarak oynadı. O anlar saniye saniye kamera ile kaydedildi.

Kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk kamerada

BURSA - Bursa'da açık kasa kamyonetin arkasında tehlikeli yolculuk yapan çok sayıda kişi kameraya yansıdı.

Bursa'da sürücüsü öğrenilemeyen 16 AHT plakalı açık kasa kamyonet, İzmir yolunda arkasına çok sayıda vatandaş alarak trafikte seyretmeye başladı. Tehlikeli yolculuğu gören diğer sürücüler klakson ile ikaz etse de sonuç alamadı. Açık kasa kamyonet sürücüsü hem kendi canını, hem de kamyonet arkasında oturanların canını hiçe sayarak kilometrelerce ilerledi. Kamyonet arkasında seyreden çocuklardan birisi, ayağa kalkarak oynadı. O anlar saniye saniye kamera ile kaydedildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İzmir Bursa Güvenlik Trafik 3.Sayfa Güncel Haberler

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