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Kamyonet çift taraflı park edilen yolda bir araca çarpıp, bir otomobilin de aynasını kırdı

Kamyonet çift taraflı park edilen yolda bir araca çarpıp, bir otomobilin de aynasını kırdı
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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kamyonet sürücüsü, araçların çift yönlü park edildiği yoldan geçemeyince bir araca çarptı, bir otomobilin de yan aynasını kırdı.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde kamyonet sürücüsü, araçların çift yönlü park edildiği yoldan geçemeyince bir araca çarptı, bir otomobilin de yan aynasını kırdı. Öfkeli sürücü, araçlara zarar verdikten sonra kayıplara karıştı.

Edinilen bilgiye göre, Hisarcık Mahallesi Hacılar Caddesi'nde ismi öğrenilemeyen 50 AEN 744 plakalı kamyonetin sürücüsü, araçların çift yönlü park edildiği yoldan geçemeyince öfkelendi. Park halinde bulunan bir araca çarpan ve bir otomobilin yan aynasını kıran sürücü olay yerinden ayrılırken, ihbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri tarafından araçlarda inceleme yapılırken, araçları zarar gören vatandaşların karakola giderek şikayetçi olacağı öğrenildi.

Olay anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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