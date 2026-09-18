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Kamyonda çıkan yangına beton mikserinden müdahale

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Kamyonda çıkan yangına beton mikserinden müdahale
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Elazığ’da bir kamyonda çıkan yangını gören beton mikseri sürücüsü müdahale etti.

Elazığ'da bir kamyonda çıkan yangını gören beton mikseri sürücüsü müdahale etti. Yangın duyarlı sürücüsünün müdahalesi ile daha fazla büyümeden kontrol altına alındı.

Olay, Ulukent Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir kamyonun alt kısmında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden sürücü araçtan inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bu sırada olay yerinden geçen beton mikseri sürücüsü hemen durarak müdahale etmeye başladı. Hortumla müdahale eden sürücü yangının büyümesini engelledi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını tamamen söndürdü.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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