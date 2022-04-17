Ağrı'da 4'ü aynı aileden 5 kişinin can verdiği kazada kahreden detay! Ölen kadın 8 aylık hamileymiş

Mustafa Uluçay (46), idaresindeki 25 ABJ 186 plakalı kamyon dün gece 03.00 sıralarında Erzurum- Ağrı kara yolu Eleşkirt ilçesi Çiftepınar köyü yakınlarında şarampole yuvarlandı. Kamyon, yol kenarındaki ağaçlara çarparak durdu.

KADININ 8 AYLIK HAMİLE OLDUĞU ÖĞRENİLDİ

Kazada, Bahattin Özkaya 8 aylık hamile olan eşi Leyla (25) ve çocukları Baran (7) ile Menessa (4) yaşamını yitirdi. Kamyon sürücüsü Mustafa Uluçay da ağır yaralı olarak kaldırıldığı Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

YAN YANA DEFNEDİLDİLER

Acı haber üzerine Özkaya ailesinin yakınları cenazelerin bulunduğu Ağrı'nın Eleşkirt ilçesindeki Devlet Hastanesi'ne gitti. Ölen yakınlarının ardından ağıtlar yakan akrabaları güçlükle sakinleştirildi. Eleşkirt Devlet Hastanesi morgunda cenazeleri yıkanan Özkaya ailesi defnedilmek üzere Dikbüyük köyüne götürüldü. Aile buruda kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında yan yana açılan 4 mezara defnedildi.

"HABERLERİ GELİNCE YIKILDIK"

Kazada yaşamını yitiren Bahattin Özkaya'nın amcasının oğlu olan Vedat Özkaya, büyük bir acı içerisinde olduklarını söyledi. Bahattin'in ailesini geçindirmek için yıllardır gurbette çalıştığını ve artık baba ocağına dönmeye karar verdiğini belirten Vedat Özkaya, "Ailesini köyde bırakıp kendisi gurbete gidiyordu. Son bir yıldır ailesi ile Hopa'da yaşıyordu. Ancak ekonomik sebeplerden dolayı köye dönmeye karar verdi. Dün gelirken sabaha karşı kaza yapmışlar. Hepsinin öldü haberi geldiğinde yıkıldık" diye konuştu.