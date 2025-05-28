Kamyon Dorsesine Tutunarak Seyahat Eden Gençler Tehlike Saçtı

Kamyon Dorsesine Tutunarak Seyahat Eden Gençler Tehlike Saçtı
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Ankara'da kamyon dorsesine tutunarak seyahat eden iki gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gençlerin rahat tavırları dikkati çekti.

Kamyon dorsesine tutunarak seyahat eden gençlerin tehlikeli yolculuğu kamerada

ANKARA - Ankara'da kamyon dorsesine tutunarak ilerleyen iki gencin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, Sincan ilçesi Yenikent semtinde meydana geldi. Sabah saatlerinde kamyonet dorsesine tutularak ilerleyen gençler, arkada seyreden otomobil sürücüsünün telefonuyla kayda alındı. Gençlerin tehlikeli yolculuğu dakikalarca devam ederken rahat tavırları ise dikkat çekti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÜLÇİN KAZANCI - 3.Sayfa
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