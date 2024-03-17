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Kamboçya'da saldırıya uğrayan Ufuk Öntürk'ün cenazesi İzmir'e getirildi

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Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da çekiçli saldırı sonucu hayatını kaybeden Ufuk Öntürk'ün cenazesi, Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girmesiyle İzmir'e getirildi. Cenazenin yarın defnedileceği belirtildi.

Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'da kaldığı pansiyonun sahibi ve çalışanları tarafından çekiçli saldırıya uğrayarak hayatını kaybeden 52 yaşındaki Ufuk Öntürk'ün cenazesi, Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girmesiyle yakınlarının yaşadığı İzmir'e getirildi. Cenazenin yarın defnedileceği öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul'da yaşarken kalp krizi geçiren ve ölümün eşiğinden dönünce dünyayı gezmek için çıktığı yolculukta 6 yıl önce gittiği Güneydoğu Asya ülkesi Kamboçya'ya yerleşen Ufuk Öntürk (52), 25 Şubat'ta kaldığı pansiyonun sahibi ve çalışanlarının çekiçli saldırısı sonucunda hayatını kaybetti. Yaşanan cinayetle ilgili soruşturmada 1'i kadın 6 kişi Kamboçya devlet yetkililerince yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Cenaze yarın defnedilecek

İzmir'deki yakınları, önce acı haberi, ardından Budist inancına göre cenazenin yakılması için vekalet istendiğini öğrenince, devlet yetkilileriyle temasa geçti. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın devreye girmesiyle cenaze bugün, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Buradaki otopsi işlemlerinin ardından Öntürk'ün cenazesinin, yarın yakınları tarafından alınarak defnedileceği öğrenildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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