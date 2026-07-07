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Kaman'da ruhsatsız tabanca ve 52 fişek ele geçirildi

Kaman'da ruhsatsız tabanca ve 52 fişek ele geçirildi
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Kırşehir'in Kaman ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 52 fişek ele geçirildi. Şüpheli F.B. hakkında adli işlem başlatıldı.

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirdi.

Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulama kapsamında durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 52 tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili F.B. hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KIRŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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