Kaman'da ruhsatsız tabanca ve 52 fişek ele geçirildi
Kırşehir'in Kaman ilçesinde polis ekiplerince durdurulan bir araçta yapılan aramada 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 52 fişek ele geçirildi. Şüpheli F.B. hakkında adli işlem başlatıldı.
KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'in Kaman ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan uygulamada, ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirdi.
Kaman İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen uygulama kapsamında durdurulan bir araçta yapılan kontrollerde, 1 ruhsatsız tabanca, 1 şarjör ve 52 tabanca fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili F.B. hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.
Soruşturmanın sürdüğü bildirildi. - KIRŞEHİR
Kaynak: İhlas Haber Ajansı