Kalp Krizi Nedeniyle Hayatını Kaybeden Polis Memuru Selçuk Durmaz İçin Tören Düzenlendi

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Polis Memuru Selçuk Durmaz geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, önceki gün evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan Polis Memuru Selçuk Durmaz, kaldırıldığı Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis Memuru Selçuk Durmaz için Narmanlı Camiinde tören düzenlendi. Durmaz'ın cenazesi kılınan namazın ardından Erzurum'da toprağa verildi.

Cenaze törenine Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, mesai arkadaşları ve yakınları katıldı. - ERZURUM