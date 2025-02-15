Kalp Krizi Geçiren Hasta Hava Ambulansı ile Konya'ya Sevk Edildi
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren 42 yaşındaki M.O., Seydişehir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalenin ardından hava ambulansı ile Konya'ya tedavi için sevk edildi.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi.
Edinilen bilgiye göre, rahatsızlanarak Seydişehir Devlet Hastanesi acil servisine başvuran M.O. (42) burada yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği belirlenince Konya İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçildi. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından M.O. hava ambulansı ile Konya'ya sevk edilerek tedavi altına alındı. - KONYA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa