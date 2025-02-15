Konya'nın Seydişehir ilçesinde kalp krizi geçiren hasta hava ambulansı ile Konya'ya sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, rahatsızlanarak Seydişehir Devlet Hastanesi acil servisine başvuran M.O. (42) burada yapılan tetkiklerde kalp krizi geçirdiği belirlenince Konya İl Sağlık Müdürlüğü ile irtibata geçildi. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından M.O. hava ambulansı ile Konya'ya sevk edilerek tedavi altına alındı. - KONYA