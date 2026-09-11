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Kalp krizi geçiren 68 yaşındaki adamı polis hayata bağladı

Kalp krizi geçiren 68 yaşındaki adamı polis hayata bağladı
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Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde kalp krizi geçiren 68 yaşındaki vatandaş, polis memurunun zamanında müdahalesiyle hayata tutundu.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde kalp krizi geçiren 68 yaşındaki vatandaş, polis memurunun zamanında müdahalesiyle hayata tutundu. O anlar ambulans kamerasına yansırken, sağlığına kavuşan vatandaş, hayatını kurtaran polis memuru ile bir araya geldi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde 22 Temmuz tarihinde saat 10.55 sıralarında Selvi Sokak üzerinde 68 yaşındaki Yakup Atsız kalp krizi geçirdi. Devriye görevi yapan Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli trafik ekipleri, bir vatandaşın kalp krizi geçirdiği bilgisi üzerine kısa sürede olay yerine ulaştı. Yapılan kontrolde Yakup Atsız'ın bilincinin kapalı olduğu, nefes almadığı ve nabzının bulunmadığı tespit edildi. İlk yardım eğitimi bulunan polis memuru Ahmet Tüm, vakit kaybetmeden Atsız'a kalp masajı uygulamaya başladı. Bu sırada 112 Acil Sağlık ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen Atsız, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis memuru sayesinde sağlığına kavuştu

Tedavisinin tamamlanmasının ardından sağlığına kavuşan 68 yaşındaki Yakup Atsız, kendisine ilk müdahaleyi yapan polis memuru Ahmet Tüm'e teşekkür etmek için Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğünü ziyaret etti. Ziyarette Atsız, olay sırasında gösterdiği hızlı ve bilinçli müdahale nedeniyle polis memuru Ahmet Tüm'e teşekkürlerini iletti.

Öte yandan olay anındaki müdahale, olay yerine gelen ambulansın araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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