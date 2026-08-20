Antalya'da Kaldırım İşgali Tepkisi

Tatil için geldiği Antalya'da, PTT'ye ait araçların kaldırımı işgal ettiği anları çektiği videoyu, sosyal medya hesabında paylaşıp hatalı parka isyan eden vatandaş, "Tekerlekli sandalyeli birisi olarak buradan geçmiş olsam oturur ağlardım. Birazcık insaf, biraz duyarlılık" dedi.

Yurt dışında müzisyenlik yaparak yaşamını sürdüren genç, tatil için geldiği Antalya'da yol kenarında ve kaldırımlarda PTT'ye ait araçlarının yarı sıra otomobil, motosiklet gibi motorlu taşıtların kaldırımları işgal ederek yayaların kullanımındaki alanı gasp ettiğini görünce duruma sessiz kalamadı.

Çektiği videoyu sosyal medya hesabına yükleyen Akın Kemal'in paylaşımı yüzbinlerce kişiye ulaşırken, binlerce beğeni ve yorum aldı. Kemal, yaptığı paylaşımda araçların yayaların kullanımı için ayrılan kaldırımları gasp etmesine, "Tekerlekli sandalyeli birisi olarak buradan geçmiş olsam oturur ağlardım. Kendimi çok çaresiz hissederdim. Birazcık insaf, biraz duyarlılık. Birbirimizin hakkını gasp etmeyelim" sözleri ile dikkat çekti.

Manzaraya duyarsız kalamadı

Park halindeki araçların sürücülerini duyarlı olmaya çağıran Kemal, "Geçen gün bisikletimle buradan evime doğru giderken kaldırımların işgal edildiğini gördüm. Daha çok büyük araçlar tarafından. Benim dikkatimi çekti, ben yaya olarak zor geçtim. Bisikletimle geçemiyordum zaten. Buradan engelli vatandaşlar veya bebek arabası olan aileler, yaşlılar nasıl geçecek diye düşündüm. Açıkçası çok üzüldüm bu duruma, dikkat çekmek istedim. Bununla ilgili bir içerik yaptım. Seste getirdi, toplum bu duruma sessiz kalmadı. Çünkü bunun hepimizin ortak problemi olduğunu düşünüyorum" dedi.

Duyarlı olmaya ve empati kurmaya çağırdı

Vatandaşları benzer durumlarla karşılaşması durumunda empati kurmaya ve duyarlı olmaya çağıran Ali Kemal, "Vatandaşlardan bu tür durumlara sessiz, tepkisiz kalmamaları gerektiğini söylemek istiyorum. Herkes kendi mahallesini, kendi kapısının önünü düzeltebilirse aslında bütün ülke düzelmiş olacaktır. Yetkililerden de daha iyi bir denetim yapılmasını bekliyorum. Burada inisiyatif kullanmamalarını bekliyorum. Çünkü yetkililer daha çok inisiyatife doğru karar veriyorlar. Ben buna da karşıyım. Açıkçası herkes görevini olduğu gibi yapmalı. Bir arada yaşayabilmemiz için birbirimize saygı göstermemiz gerekiyor. Bu sadece bir kaldırım gaspı değil, birlikte yaşadığınız insanlara karşı büyük bir saygısızlıktır. Burada ki saygısızlık hayatın her alanında kendini belli edecektir" ifadelerini kullandı.

"EGM Mobil'le kolayca bildirin"

Kemal açıklamasının devamında, "Küçük şeyleri değiştirebilirsek, büyük şeylerdeki değişimde böylelikle gelmiş olacaktır. Türkiye'nin birkaç şehrini gezdim, aslında Avrupa'da yaşıyorum. Geçen gün yaşanan olayda ben kendim birey olarak, yaya olarak zor geçtim. Engelli arkadaşlarım vesilesi ile empati kurabildim. Bu tür bir durumla karşılaştığınız zaman Emniyet Genel Müdürlüğü'nün EGM mobil üzerinden şikayetlerinizi oluşturabilirsiniz. 2 dakikanızı alacaktır, lütfen sessiz ve tepkisiz kalmayın. Oradan aracın fotoğrafını videosunu çekip yüklerseniz yetkililerde görevini yapacaktır" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı