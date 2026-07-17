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Kızının hayatını kaybettiği yerde gözyaşı döken acılı anneden mahkeme kararına tepki

Kızının hayatını kaybettiği yerde gözyaşı döken acılı anneden mahkeme kararına tepki
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Eskişehir'de kaldırımda yürüyen Gökçe Kurtulmuş'a çarparak ölümüne neden olan sanık Emine Arslan, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı ve tahliye edildi. Anne Türkan Uzcan karara tepki göstererek itiraz edeceklerini söyledi.

Eskişehir'de kaldırımda yürüyen 35 yaşındaki kadına çarparak ölümüne neden olmaktan yargılanan sanık, 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi. Kazada kızını kaybeden anne, karara tepki göstererek, itiraz edeceklerini söyledi.

Kaldırımda yürüyen Gökçe Kurtulmuş'un (35) trafik kazasında hayatını kaybetmesi nedeniyle yargılanan sanık Emine Arslan, 'bilinçli taksirle ölüme neden olma' suçundan 5 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi. Gökçe Kurtulmuş'un annesi Türkan Uzcan, karar sonrası kızının can verdiği olay yerinde İHA muhabirine konuştu. Karar nedeniyle şok olduklarını söyleyen Uzcan, "Gerçekten çok üzgünüm. Çok büyük hayal kırıklığı yaşadım. Biz yani sanıyordum ki ölüm var karşımızda, genç bir canın, birisinin ölümü var. 5 tane kusur var, bütün bunlara karşı bilinçli taksirden, olası kasıttan bir ceza verilir diye bekliyorduk. Fakat hayal kırıklığına uğradık. Serbest bırakıldı. Yurt dışına çıkamıyor, yani sonuçta birini öldürdü, o dönemeyecek. Benim kızım dönemeyecek ama o hayatına devam edecek. 1 yıl 6 ay ne ki, yine o 'ölüm bombası' diyeyim artık gene sokaklarda, caddelerde olacak, araç kullanacak. 'Ben suçlu değilim' diyor. ya insan ölmüş ya, gencecik şurada. Kısa bir video var, yüzündeki korkusu görülüyor. Kaçacak yeri yok. Şurada bir bayan kaçmış, burada 3 çocuk uzun boylu görmemiş zaten. Bir anda onlar aracı görünce kaçıyorlar, alanları var. O burada nereye kaçacak? Karara itiraz edeceğiz. Çünkü kızım gitti, dönmeyecek. Daha yaşayacak günleri vardı, hayalleri vardı. Hayatı bitti" dedi. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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