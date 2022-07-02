21 yaşındaki genç kız, kaldırımda yürürken araba çarpması sonucu hayatını kaybetti! O anlar kamerada Mersin'de kaldırımda yürüyen 21 yaşındaki Zehra Gürses'e kontrolden çıkan hafif ticari araç çarptı. Ağır yaralanan genç kız, hastanede hayatını kaybederken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Sürücü ise emniyet ekipleri tarafından gözaltına alındı. Tarsus ilçesi 82 Evler Mahallesi Adana Bulvarı'nda M.Ş.K. adlı kadının kullandığı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, kaldırımda yürüyen Zehra Gürses'e çarptı. DUVAR İLE ARAÇ ARASINA SIKIŞTI Duvarla araç arasında sıkışan Gürses, çevredekilerin yardımıyla çıkarıldı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralanan Gürses'i hastaneye kaldırdı. Gürses, burada tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. SÜRÜCÜ GÖZALTINDA Sürücü M.Ş.K. gözaltına alınırken, kazanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Zehra Gürses'in, üzerine hızla gelen araçtan kaçmaya çalışırken, duvarla arasında sıkıştığı anlar yer aldı. Demirören Haber Ajansı / Okan Çalışkan - 3. Sayfa Tragger 3. Sayfa Haberler

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