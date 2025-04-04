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Kaldırımda beklerken minibüs çarptı, 3 aylık yaşam savaşını kaybetti

Kaldırımda beklerken minibüs çarptı, 3 aylık yaşam savaşını kaybetti
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Gaziantep'te kaldırımda beklediği sırada minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan yabancı uyruklu Muhammed Ali, kaldırıldığı hastanede 3 ay sonra hayatını kaybetti.

Gaziantep'te kaldırımda beklediği sırada minibüsün çarpması sonucu ağır yaralanan yabancı uyruklu Muhammed Ali, kaldırıldığı hastanede 3 ay sonra hayatını kaybetti.

Kaza, 3 ay önce Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi Düztepe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kaldırımda bekleyen 60 yaşındaki yabancı uyruklu Muhammed Ali'ye sürücüsü öğrenilemeyen 27 S 9618 plakalı minibüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Muhammed Ali ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri 60 yaşındaki 7 çocuk babası Muhammed Ali'yi ilk müdahalenin ardından Gaziantep Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Tedavi altına alınan 7 çocuk babası Ali, olaydan 3 ay sonra hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden Muhammed Ali'nin cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Morgu'ndaki işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Cenazenin, Suriye'de defnedileceği öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma devam ediyor. - GAZİANTEP

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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