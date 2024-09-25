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Kaldırıma Dalan Araç, 15 Yaşındaki Çocuğun Ölümüne Neden Oldu

Kaldırıma Dalan Araç, 15 Yaşındaki Çocuğun Ölümüne Neden Oldu
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Amasya'nın Merzifon ilçesinde sürücünün kaldırıma dalarak çarptığı 15 yaşındaki Muharrem Can Özel, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Sürücü, mahkemece tutuklandı.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde hızla kaldırıma dalarak çarptığı çocuğun ölümüne neden olan otomobil sürücüsü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Cumhuriyet Caddesi'nde 35 RKB 01 plakalı aracıyla seyir halinde olan Abdurrahim Kartal, önündeki beyaz otomobili sollamak için ters şeride geçti. Karşı yönden gelen araçları görünce yeniden kendi şeridine dönmeye çalışırken direksiyon hakimiyetini kaybederek kaldırıma daldı. Otomobil, kaldırımda yürüyen 15 yaşındaki Muharrem Can Özel'e hızla çarparak havaya fırlattı. Yere düşen çocuk ağır yaralandı.

Kaza anı saniye saniye kameraya yansıdı

Ağır yaralanan Muharrem Can Özel, olay yerine gelen acil sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapıldıktan sonra Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen çocuk kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerasına anbean yansıdı. Görüntülerde, otomobilin hızla kaldırıma dalarak çocuğa çarpması ve havaya fırlatması, çocuğun yere düşmesi ve otomobilin hızla yoluna devam etmesi yer alıyor.

Kaza sonrası gözaltına alınan sürücü Abdurrahim Kartal, çıkarıldığı mahmekemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Muharrem Can Merzifon Güvenlik 3-sayfa Güncel amasya

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