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Kahvehaneye 1 günlüğüne yardıma gelmişti, çay ocağının başında ölü bulundu

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Karaman'da bir kahvehaneye yardım için gelen genç adam çay ocağının yanında hareketsiz yatarken bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekibi, Gökgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Gökgül'ün cansız bedeni, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Karaman'da kahvehaneye bir günlüğüne yardıma gelen Muharrem Gökgül (38), çay ocağının başında ölü bulundu. Gazidükkan Mahallesi Şehit Ahmet Taşer Caddesi'nde bugün saat 11.00 sıralarında kahvehaneye giren müşteri, Muharrem Gökgül'ün çay ocağının yanında hareketsiz yattığını fark etti. İhbarla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekibi yaptığı kontrolde Gökgül'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kahvehaneye 1 günlüğüne yardıma gelmişti, çay ocağının başında ölü bulundu

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ SONUCUNDA BELLİ OLACAK

Kahvehaneye bir günlüğüne yardıma gelen Muharrem Gökgül'ün cansız bedeni, otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Vücudunda yara ve darp izi bulunmayan Gökgül'ün ölüm nedeni yapılacak otopsi sonucu belirlenecek.

Kahvehaneye 1 günlüğüne yardıma gelmişti, çay ocağının başında ölü bulundu
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekim Devrim Manduz - 3.Sayfa
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