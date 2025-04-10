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Kahramanmaraş'ta Yağış Sebebiyle Peş Peşe Trafik Kazaları: 3 Yaralı

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Kahramanmaraş'ta etkili olan yağış, tünel çıkışında peş peşe trafik kazalarına yol açtı. Olayda 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta peş peşe kazalar meydana geldi: 3 yaralı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yağış nedeniyle peş peşe meydana gelen trafik kazalarında 3 kişi yaralandı.

Kazalar, Kahramanmaraş - Göksun Edebiyat Yolu Sezai Karakoç Tüneli çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tünel çıkışında yağış nedeniyle peş peşe 3 farklı kaza meydana geldi. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 3 ayrı aracın bir birinden bağımsız olarak karıştığı kazalarda 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulansla hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ULUBEY - 3.Sayfa
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